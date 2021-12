A Bundeswehr kiemelt szakmai partnerként segíti és támogatja a Magyar Honvédség szárazföldi képességeinek modernizációját. 2021-ben a tüzér fegyvernem fejlesztésének legjelentősebb színtere, a magyar tüzérkatonák PzH 2000 önjáró löveg kezelői és parancsnoki kiképzése, valamint az új haditechnikai eszközök kezelésére történő felkészítések voltak – tudtuk meg a honvedelem.hu oldalról.

A közleményből megtudhatjuk, hogy 2021-ben is folytatódott a németországi felkészítése a magyar tüzérkiképzőknek, illetve megkezdődtek a technikusok felkészítése is. Tavasszal és ősszel egyaránt részt vettek a magyar honvédség kiválasztott tagjai a német tanfolyamokon, melyek biztos szakmai alapot biztosítanak a magyarok számára, hogy itthon is sikeresen végrehajthassák a felkészítést.

Megyénkből, az MH 25. Klapka György Lövészdandár logisztikai zászlóalj javító századának két szakaszparancsnoka – Mézes Viktória és Simkó Réka hadnagyok – is sikeresen elvégezték a novemberben, decemberben zajló PzH 2000 alváz szaktechnikusi alaptanfolyamot. A közel négy hetes felkészítés során elsajátították a löveg szerkezettani elméleti ismereteit, a lánctalpas futómű, az alváz karbantartás és javítás gyakorlati fogásait, valamint a különböző kiképzésmódszertani ismereteket.