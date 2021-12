A Tatai Állatvédők közösségi oldalukon számoltak be Lucy történetéről, akit Tatabánya rettegett dűlőjéből vittek be hozzájuk. Hogy a kutyus nem fagyott halálra, az csak Ferenczi Annának volt köszönhető, ő helyezte biztonságba a négylábút. Az állatvédőktől megtudtuk, hogy a szóban forgó rettegett dűlő a Baromállás dűlő.

Lucy már meg is kapta a szükséges oltásokat és a chipet, most szerető gazdira vár. Mint írják, Lucy egy év alatti kislány, aki nagyon mini, nagyjából 3 kilogrammot nyom. Kutya és cicabarát, de a pórázt még szoknia kell. Az állatvédők a négylábú ivartalanítását is intézik. Kiemelik, hogy csak szobakutyának adják Tatára vagy környékére. Ha beleszerettél a kis padlócirkálóba, akkor ezen a telefonszámon tudsz érdeklődni: 06205453177