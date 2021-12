Hornyák-Pálmai Éva megyei igazgató a közművelődési foglalkoztatási és képzési programról beszélt előadásában. Kiemelte: országos szinten kétezernél is többen szolgálták a kultúrát, jelenleg a megyében hatvanhat szakemberrel zárják ezt a programot. A célja az volt, hogy nagyobb művelődési intézmények és kisebb települések közművelődésben dolgozó munkatársainak a száma emelkedjen. Képzéseket is szerveztek számukra, s gyakorlati ismereteket nyújtó műhelymunkákba is bekapcsolódhattak.