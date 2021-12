Amellett, hogy bosszúságot okoz a jármű tulajdonosának, még akár anyagilag is húzós kiadást jelenthet az, ha csavar áll az autó kerekébe – pláne, ha szándékosan történik mindez. Az elmúlt időszakban többen is hasonlóan jártak a településen.

A sok defekt nem a véletlen műve, ugyanis valaki szándékosan helyezett a gumik elé csavarokat, szögeket, vagy szúrta bele az abroncsokba azokat. Mint azt megtudtuk, a rendőrség is vizsgálja az ügyet, de a helyi polgárőrök is együttműködnek velük abban, hogy mihamarabb kiderüljön, ki és miért leckézteti meg a lábatlaniakat.

Nemrégiben a Face­bookon egy piszkei lakótelepen élő hölgy jelezte, hogy csavarokat helyeztek az utcán parkoló kocsik kerekeibe. A közzétett fotók alapján többen is jelentkeztek, és kiderült, hogy egyébként többfelé, például a József Attila, Petőfi és Hunyadi utcákban, az Egészségháznál, illetve a Cementgyári lakótelepen is tapasztaltak hasonlót.

A közzétett fotók alapján többen is jelentkeztek, hogy ők is tapasztaltak hasonlót

Forrás: Emőke Pilczné Kovács/ Facebook

A lábatlani polgárőrségétől megtudtuk, hogy ők is értesültek az esetekről. Hozzátették: bíznak abban, hogy a kamerarendszer fejlesztésével, ha visszaszorítani nem is, de fel tudják deríteni, hogy ki, illetve kik lehetnek az elkövetők.

Egy, a lapunknak nyilatkozó gumiszerviz vezetője elmondta, hogy ha szög, csavar állt a kerékbe, és nem azonnal ereszt le a gumi, akkor lassú defektről beszélünk. Ilyenkor szerencsés esetben az idegen tárgy eltávolítása után be lehet foltozni a lyukat, és az abroncs még használható lesz. Ha viszont az oldalfala sérül, akkor szálszakadás következik be, és a balesetveszély miatt nem vállalják és nem is lehet megoldani a javítást.

A lábatlani Cementgyári lakótelepen is találtak csavarokat a parkoló kocsik kerekeiben

Forrás: W. P. / 24 Óra

Gombár Tamás, a lábatlani polgárőrök vezetője elmondta azt is, hogy egy másik eset is foglalkoztatja a lakókat. Csapatuk egyik tagja a Facebookról tudta meg, hogy a Cementgyári lakótelep 31. számú tömbjébe fiatalok járnak be bandázni, sőt a tizenévesek nemrég tüzet is gyújtottak, az egész lépcsőházat ellepte a füst. Bár kollégájuk gyorsan a helyszínre sietett, de nem találta már ott a fiatalokat.

– A gyújtogatók helyi fiatalok. Régóta képben vannak, most már folyamatosan figyeli őket a polgárőrség több tagja. A csavaros témában pedig a rendőrséggel együttműködve megkezdtük a munkát – tette hozzá az egyesület vezetője.

Racsné Galambos Gréta százados, a megyei rendőrkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy a lépcsőházi gyújtogatás kapcsán nem érkezett a rendőrségre bejelentés, viszont a csavarok miatt igen. Eddig egy, a Piszkei lakótelepen élő állampolgár jelezte nekik az esetet, ez alapján vizsgálják az ügyet és azt, hogy összesen hány érintettről van szó. Az adatgyűjtés folyamatban van, de büntetőeljárást még nem rendeltek el.

Gombár Tamás azt is elárulta, hogy bejelentés érkezett hozzájuk illegális hulladék elhelyezéséről is. A városban idén megszűnt a hagyományos évenkénti lomtalanítás, már csak szervezett formában viszik el a kirakott tárgyakat. A bejelentés tévesnek bizonyult, mert egy ilyen szervezett gyűjtést véltek egyesek szemétlerakásnak.

A fenti esetek után felvetődött, jó lenne egy-két közvetlen elérhetőség a polgárőrséghez, hogy időben és ne az internetről értesüljenek a hasonló cselekményekről. Megtudtuk azt is, hogy ezen felül a szolgálatok alkalmával sűrűbben ellenőrzik a lakótelepi lépcsőházak környékét, különös tekintettel a gyújtogatás és kerékkiszúrások megelőzése érdekében, a szemetelők ellen pedig vadkamerákat vetnek be.