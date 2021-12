A zselés az igazi! – mondják az öregek, holott sokaknak egyszerűen nem veszi be a gyomra. De hogy őszinte legyek, sokáig én is csak egyfajtát, mégpedig a kókuszost szerettem, abból is a mosolygó angyalost, abban bizony csalódni nem lehet. Igen ám, de idővel jóból is megárt a sok, így kénytelen voltam újabbakat kóstolni.

Mogyorós bármikor jöhet, tejkaramellás kizárt, joghurtos határeset… De mi a helyzet akkor, ha banános, lime-os, szedres, vagy éppen áfonyás változattal találja szembe magát az ember? Az árustól három zacskónyi szaloncukorral tértem haza, majd az asztalra kihelyeztem a zsákmányt és kezdődhetett az édességmustra.