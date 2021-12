Különleges zenei csemegét kapott az „Én Zeném” című rendezvénysorozat újabb előadása. A Kölcsey-központ kiállítótermében Sólyom Jöran települési képviselő volt a vendég, aki zene iránti érdeklődése már korán elkezdődött. Hatalmas gyűjteménnyel rendelkezik: 500 CD/DVD és ugyanennyi MP3 album tulajdonosa, valamint az egyedi anyagokat több száz előadóval és több ezer zeneszámmal tartalmazó MusicBoxot is rendszeresen hallgatja. A rendezvény zenei anyagának középpontjában a hölgy zenészek álltak, illetve bandák, melyekben a nők domináns szerepet játszanak, játszottak. Elsőként három magyar zenekar: a Péterfi Bori Love Band, az Anna And The Barbies és a Dorothy számai csendültek fel, majd a külföldiek következtek. Hallható volt Imelda May, a Shocking Blue, a The Creepshow, az Oversense, a Maid of Ace, a Burning Witches és a Crucified Barbara egy-egy jellegzetes, stílusos dala.

A stíluspaletta és az örök kedvenc

Sólyom Jöran stíluspalettája igazán széles, kedveli a komolyzenét, a népzenét, a könnyűzenét, de szívesen hallgat etno, blues, reggae, rock, punk, heavy metal, újhullám, és polbeat stílusúakat is. A Péterfi Bori Love Band, az Anna And The Barbies és a Dorothy zenéjét is kedveli. Örök kedvencei közé tartozik a Black Sabbath, a Doors és a Motörhead.