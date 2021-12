A kelenföldi pályaudvaron tartott sajtótájékoztatón Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára felidézte, hogy a Stadler vasúti járműgyártó cég a megkötött keretmegállapodás és szerződések alapján 40 darab 600 ülőhelyes KISS motorvonatot szállít, az első tizenkilenc jármű megvásárlását uniós támogatás fedezi, a további huszonegyet pedig a hazai költségvetés finanszírozza a mielőbbi forgalomba helyezés érdekében. Mosóczi László hangsúlyozta, nem ez az egyetlen újdonság a vonatközlekedésben, hanem az is, hogy életbe lép a kínálatbővítést tartalmazó vasúti menetrend. Példaként említette, hogy a vasárnapi menetrendváltástól az eddig csak munkanapokon közlekedő vonatok a hétvégén is járnak majd Budapest-Déli és Tatabánya között félóránként, Oroszlányig pedig óránként indul vonat szombaton és vasárnap is.

Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő elmondta: a vasúttársaság 2010 óta folyamatosan fejlődik, és felidézte, 2011-ben a korábban bezárt vasúti szárnyvonalat kellett újraindítaniuk a térségben is. Hangsúlyozta, az új menetrendben javul Oroszlány, Tatabánya és a főváros közötti közösségi közlekedési összeköttetés.

Országgyűlési képviselőtársa, Bencsik János kiemelte, Tatabánya és térsége jelentős gazdaságfejlesztési térség, fontos szerepet tölt be a vasúti közlekedés területükön. Elmondta, dolgoznak a MÁV-val közösen a tatabányai pályaudvar megújításán, az első negyedévben várhatóan már engedélyes tervekkel rendelkeznek.

A menetrendről jó tudni például, hogy a hétvégi napokon is óránként fognak közlekedni a Budapest és Oroszlány között közlekedő S12-es személyvonatok. A fejlesztéssel a járatsűrűség megduplázódik, Budapest és Tatabánya között a vonatok 60 helyett 30 percenként közlekednek.

A már emlegetett KISS munkanapokon reggel és délután egy-egy járatban áll forgalomba a győri vonalon. A Hegyeshalomból 4 óra 57-kor induló gyorsított járaton – amely megyénkben Ácson, Komáromban, Tatán, Tóvároskertben, Tatabányán és Alsógallán áll meg – utazhatunk az emeletes mo­torvonattal Budapest Keleti pályaudvarra, ahova a szerelvény menetrend szerint 7 óra 19-re érkezik. Délután, szintén a Keletiből, a 17 óra 01-kor induló G10-es vonatban Győrig közlekedik a KISS.

A KISS motorvonat begördült Tatabányára Forrás: MÁV

Vasárnaptól kezdve sűrűbben láthatunk vonatokat a 4-es számú Esztergom–Almásfüzitő vasútvonalon is. Az új menetrend értelmében sűrűbben közlekednek a szerelvények Esztergom és Süttő, illetve Komárom között. A döntés nem érte váratlanul a térségben élőket, hiszen többször is kinyilvánították a módosítással kapcsolatos véleményüket. A reggeli csúcsidőben a dugók miatt autóval és busszal szinte lehetetlen időben eljutni Budapestre, részben ez is az oka annak, hogy egyre jobb alternatívát nyújt a vasút és hogy a Nyergesújfalu környezetében élők is szívesebben választanák a kötöttpályás közlekedést. A tokodi és nyergesújfalui önkormányzat évekkel korábban felismerte, hogy a mellékvonal szolgáltatásfejlesztésével – elsősorban a járatsűrítéssel – új lendületet kaphat a térség is.

Sütő Péter nyergesújfalui alpolgármester, illetve Bánhidi László tokodi polgármester vasárnap délben sajtótájékoztatót tartott az esztergomi vasút­állomáson, ahol elmondták, a térség csak nyert a döntéssel, hiszen Esztergom-Kertvárosban át lehet szállni a Budapestig közlekedő járatokra. Így például Nyergesújfaluról 68 perc alatt lehet majd eljutni vasúton a fővárosba, ezt a menetidőt közúton csak késő este, vagy hétvégén lehet megközelíteni.

Sütő Péter és Bánhidi László felszáll az Esztergomból Süttőig közlekedő vonatra Forrás: Walczer Patrik / 24 Óra

Munkanapokon az első járat 6 óra 43-kor, az utolsó 19 óra 43-kor indul el Esztergomból, a 8 óra 13-as, a hétvégi 14 óra 43-as, a 18 óra 13-as, illetve a 19 óra 43-as vonattal egészen Komáromig utazhatunk. Komáromból a munkanapi 4 óra 42-es, az 5 óra 39-es, a hétvégi 6 óra 54-es, a 13 óra 40-es, illetve a hétvégi 17 óra 26-os vonatok indulnak Esztergomba. A köztes időpontokban további Süttő–Esztergom viszonylaton közlekedő sűrítő vonatok járnak, a reggeli és délutáni csúcsidőben összességében órás követést adva az utasoknak. Az új vonatokon Komáromtól Esztergomig, illetve Dorogig elfogadják a buszbérleteket is.

Ami az autóbuszokat illeti: több megyei járaton 5–15 perces módosításokat hajtottak végre. A menetrendet böngészve egy jelentősebb változásról olvashattunk. A tanítási napokon Bábolnáról Ácsra induló járat 60 perccel korábban, 14 óra 30-kor indul. Ácsról, a Jegespusztai forduló megállótól 16 óra 30 helyett 15 óra 30-kor indul vissza a busz Bábolnára, tanítási napokon.

Új automaták A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága bejelentette azt is, novemberben elkezdődött az új jegykiadó automaták telepítése, 2022-ig 375 új berendezést helyeznek üzembe. A Budapest–Esztergom vasútvonal is érintett, a piliscsévi megállóhelyen, illetve Leányvár, Dorog, Esztergom-Kertváros és Esztergom állomásokon is lesz új automata. Az 1-es, vagyis a hegyeshalmi vonalon pedig Szárliget, Alsógalla, Tatabánya, Vértesszőlős, Tóvároskert, Tata, Almásfüzitő, Almásfüzitő felső, Szőny, Komárom megállóhelyeken, állomásokon találkozhatunk az új berendezésekkel.