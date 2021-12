Ahogy arról korábban beszámoltunk: szerencsére személyi sérülés nem történt, de az öttagú családnak mindene odaveszett. A tragédia után a helybéliek gyűjtést szerveztek, mivel a három gyermek, a 11 éves Klarissza, a 17 éves Gergely és a 18 éves Alexander is otthon nélkül maradt, akik szintén elvesztették mindenüket. Talabér Erzsébet, a ház tulajdonosa elmondta, hogy a tűz keletkezésének okát nem tudják, mivel az épületben nem volt elektromos vezeték.

A szerencsétlenség után az édesanya rendkívül kilátástalannak érezte a helyzetét. Azonban sokan a segítségére siettek: voltak akik pénzadománnyal támogatták őket, voltak akik ruha- vagy egyéb felajánlással. A romok eltakarításában is egy jótevő segített.

A család leghőbb vágya akkor az volt, hogy legyen egy új otthonuk, amelyet a szeretet és a békesség újra átjárhat. Erzsébet egy használt mobilház megvásárlásához szeretett volna felvenni hitelt, illetve a gyűjtésből befolyt összeget is erre szánta. Karácsony előtti nap aztán megtörtént a csoda, a mobilházakkal foglalkozó cég leszállította nekik az általuk kiválasztott mobilházat, így a szeretet ünnepét már az új otthonukban tölthette a család.

– A mobilházra egy bizonyos összeget már befizettünk. Hálás vagyok a cégnek, mivel nemcsak, hogy leszállították nekünk, de rendkívül nagy kedvezményt is kaptunk. A fennmaradó összegre pedig felajánlották, hogy a számomra legkedvezőbb törlesztéssel fizethetem havonta – részletezte az anya.

HagyományAz ünnepi asztalt már az új otthonukban terítette meg Erzsébet gyermekeivel. Mint mondta, a szeretet ünnepén édesapja jóvoltából mindig készült krumplikása, így ezt a hagyományt évről évre ők is továbbviszik. Idén nagy örömmel szakács fia készítette az ebédet, a nagymama pedig a bejglit. Az édesanya elmondta, hogy a mobilházban van tűzhely, így az ételek is ott készültek. A feldíszített asztalra így került húsleves, reszelt alma, illetve egy kevés sült hús is.