Két ünnep között felbolydul a pár napig szunnyadó kereskedelem. Ekkor jönnek a leárazások, és a rosszul választott ajándékokat is mind többen próbálják visszavinni a boltokba. Tatabánya legnagyobb bevásárlóközpontjában jártunk, ahol a vártnál nagyobb volt a forgalom.

„Kicsi, nagy, túl színes, nem tetszik a mintája, nagyon fodros.”

Ilyen és hasonló kifogásokkal, észrevételekkel találkozhatnak az eladók december utolsó napjaiban. A nagy karácsonyi roham után az üzletek továbbra sem pihennek, indulnak ugyanis az akciók és sokan próbálják meg visszavinni, kicserélni a felesleges vagy a nem tetsző ajándékot.

Felkerekedtünk mi is a megyeszékhelyen és a környékben élők egyik kedvelt áruházába, a Vértes Center felé vettük az irányt. Árulnak műszaki cikket, ékszert, könyvet, lakberendezési holmikat és ruhaneműt, azonban a szabály, az szabály: ha szükséges, január elejéig mindenütt visszavásárolják blokk ellenében és eredeti csomagolásban az ajándékokat.

Már hétfőn hatan álltak sorba a karácsonyra kapott ajándék cseréjéért az ékszerboltban.

Többségében férfiak szerettek volna kedvesüknek örömet szerezni, ám nem várt meglepetéssel ért véget az ajándékozás és az eladó újra széles mosollyal fogadta az erősebbik nem tagjait. A műszaki áruháznál is nagy volt a nyüzsgés. Az egyik eladó szerint a vásárlók alig tudták kivárni, hogy felhúzzák reggel a bolt előtti rolót. A slágerajándék az okosóra volt, így a számok törvénye alapján azt is viszik vissza leginkább. Szerinte előfordult, hogy több családtagtól is ajándékba kapott egyet-egyet az ajándékozott, de kevésbé tetszetős szín és a fazon miatt is hoztak már vissza okos­órát. Emellett szépen fogytak a telefonok, de a laptopok kódjait is gyakran ütötték a kasszába.

Bereczki Éva büszkén mutatja a visszacserélt okosórát, ami már pulzust és véroxigénszintet is mér a lépésszámlálás mellett (Forrás: Z. I. / 24 Óra)

De talán a ruhaüzletekben van most a legnagyobb a vásárlási láz, ugyanis több helyen féláras termékek kaphatóak. Az eladók jól tudják, lassan érkezik az új kollekció és a megmaradt textileket jó áron kínálják ebben az időszakban. A könyvesnél is ez a helyzet, folytatják három pluszos akciójukat, amikor a negyedik kötetet ajándékba adják. Meglepően sokan élnek a kedvezményekkel, főleg, ha vásárlási utalványt kell beváltaniuk.

Gördülékenyen„Háromból kettő magyar még soha nem vitt vissza ajándékba kapott terméket, mert nem tetszett neki vagy nem tudta használni” – derült ki a Media­Markt megbízásából végzett reprezentatív kutatásból. A termékvisszavétellel kapcsolatban a legtöbbeknek pozitív tapasztalata van: a válaszadók harmada vallotta azt, hogy minden gördülékenyen ment a folyamat során. A kutatásból kiderült még, hogy a visszavétel lehetőségével inkább a férfiak élnek, a nők nagyobb részben vallották azt, hogy soha nem volt erre példa, továbbá az ő körükben nagyobb a tovább­ajándékozás aránya is.