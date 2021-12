A tavalyi játék sikere után az idén is meghirdettük Gyermekmosoly játékunkat, amelynek első fordulója november 25-től december 9-ig tartott. Két korcsoportban, 0-3 éves, illetve 4-7 éves korig vártuk a gyermekek aranyos, vicces vagy éppen zsivány grimaszoló fotóját, amelyekre olvasóink szavazhattak. Az idén is népszerű játékra a büszke szülők rengeteg, több mint 400 gyerkőcöt neveztek be, akikre több mint 12 ezren adtak le szavazatot. Sokan követték nyomon az eredmények alakulását is, hiszen több mint 130 ezerszer keresték fel aloldalunkat. Nem csoda, hiszen a tét most sem volt kicsi.

December 9-én 10 órakor lezárult a szavazás, most pedig eláruljuk, kik nyerték az értékes Regió Játék ajándékutalványokat.

Ez azonban még nem minden! A két korcsoport Komárom-Esztergom megyei első helyezettjei ugyanis az országos fordulóban versenybe szállhatnak a 300 ezer forint értékű voucherért az alsópáhoki Bobó Fun Parkba. De jöjjenek is megyénk legszebb gyermekmosolyai!

A 0-3 éves kategória győztesei:

15.000 Ft értékű REGIO játék utalványt nyert az 1. helyezett:

Vagyóczki Lotti, 20 hónapos, Tatabánya (Piff Noémi)

12.000 Ft értékű REGIO játék utalványt nyert a 2. helyezett:

Tóth Nóra, 11 hónapos, Bakonysárkány (Tóthné Nyári Zsuzsa)

10.000 Ft értékű REGIO játék utalványt nyert a 3. helyezett:

Ditrich Elena Zoé, 17 hónapos, Nyergesújfalu (Kovács Roxána)

A 4-7 éves kategória győztesei:

15.000 Ft értékű REGIO játék utalványt nyert az 1. helyezett:

Richvalsky Tina, 5 éves, Nyergesújfalu (Fekete Hajnalka)

12.000 Ft értékű REGIO játék utalványt nyert a 2. helyezett:

Elek Kevin, 5 éves, Dorog (Elek-Nánási Ágnes)

10.000 Ft értékű REGIO játék utalványt nyert a 3. helyezett:

Varga Alíz, 4 éves, Kerékteleki (Varga Vangelica)

A második forduló 2022. január 10-én 10 órakor veszi kezdetét, ahová minden megyei 1. helyezett automatikusan továbbjut.