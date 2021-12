Hat közlekedésrendészeti rendőrt jutalmazott a Magyar Autóklub megyénkben a Közlekedésrendészeti Osztály, Autópálya Alosztály kisigmándi telephelyén.

A Magyar Autóklub Közép-dunántúli Régiójának elnökétől, dr. Farkas Károlytól jelképes ajándékot vehetett át Kiss Boglárka hadnagy és Süveg Péter főtörzsőrmester, a Tatabányai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai. Elismerést érdemelt Kalincsák Róbert főtörzsőrmester és Polgár László zászlós, valamint Bata Erik hadnagy és Hegyes Gábor főtörzsőrmester is. Ketten azonban nem tudtak részt venni ezen az eseményen, és ez alkalommal átvenni az ajándékutalványt, mert ők épp egy közlekedési bűncselekmény elkövetőjét fogták el. Milus Gábor ezredes, megyei rendőrfőkapitány-helyettes elmondta, immár hagyomány, hogy az autóklub regionális elnöke kifejezi köszönetét állományuk irányába. Hangsúlyozta, hosszú évek óta együttműködik a rendőrség és az autóklub.

Dr. Farkas Károly arról beszélt, hogy az autóklub és a rendőrök is egy célért dolgoznak, a közlekedésért, a közlekedés biztonságáért. Kitért arra is, az autóklub most ünnepli fennállásának 121. évfordulóját. A régiós elnök lapunknak arról is beszámolt, hogy ezt a hagyományt mindenképpen ápolni szeretnék a jövőben is.

Hangoztatta, ha már egy emberrel kevesebb hal meg, szenved balesetet az utakon, az számukra már nagy eredmény. Azt is elmondta, megyénkben rengeteg forgalmas útszakasz van. A közlekedőket arra kérte, mindenki vigyázzon az utakon az ünnepek alatt is.