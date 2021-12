Halmi Helga kezdeményezésére Könyvmegálló jött létre a játszótér mellett, a polgárőrök irodája mellett. A lényeg, hogy mindenki vihet könyveket – legfeljebb hármat –, de gyarapítani is lehet a gyűjteményt. A közösségi oldalon szereplő felhíváshoz már több tucatnyian csatlakoztak, akik történelmi témájú és szépirodalmi kiadványokat is szívesen vittek a helyszínre. Vannak ifjúsági könyvek és romantikus regények is, de számos felajánlás érkezett a leselejtezett könyvekből.