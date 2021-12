Már érkeznek felhívásunkra a képek, amelyekkel olvasóink településük különleges adventi dekorációit mutatják meg. Így tudtuk meg például, hogy Kisbéren az idén ugyan fénytraktor nincs, fénytrabant viszont igen. Ahogy Rauch Felföldi Noémi írta, ez is legalább olyan menő, mint a fénytraktor, és ezzel nem is vitatkozunk. A sofőrje is legalább olyan bájos, mint maga a Trabant. Noémi emellett azt is megmutatta nekünk, hogy milyen betleheme van Kisbérnek, ezeket a fotókat szintén megtalálják galériánkban.

Mindemellett továbbra is várjuk olvasóink fotóit, beszámolóit, amelyekben megmutatják a feldíszített főtereket, otthoni adventi koszorúkat, fényárba öltözött utcákat! Az ünnepi hangulat persze a közösségek, a helyiek érdeme is: így várjuk azokat a képeket is, ahol a helyiek, vagy a dekoráció elkészítésében segítő emberek, ünneplő gyerekek, műsort adó kórusok, adventi ablakot díszítő családok, vagy éppen a karácsonyi vásár árusai is szerepeltek a képeken. Szintén örömmel fogadtuk a képekhez kapcsolódó történeteket, néhány sort a dekoráció vagy a műsor létrejöttéről, illetve a településen szervezett adventi programokról.

A városok, falvak karácsonyi dekorációit bemutató fotókat beküldhetik a [email protected] e-mail-címre legkésőbb december 25-ig. Kérjük, hogy lehetőség szerint jó minőségű, éles, nem homályos fotókat küldjenek, írják oda azt is, melyik településen készült a fotó, a levél tárgyába pedig írják be: „karácsony 2021”. A megfelelő minőségű fotók a Kemma.hu-n és a 24 Órában megjelennek!