Az adventi időszakban minden településrészen, így Esztergom-Kertvárosban is állított karácsonyfát az önkormányzat, csakhogy a fa pár nappal később összeroskadt. Hernádi Ádám polgármester is értesült az esetről és rövid időn belül gondoskodtak egy új fáról, melyet szintén fel is díszítettek.