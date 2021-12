1. Merüljünk el egy jó könyvben!

Az oroszlányi Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár az ünnepek között sem hagyja könyvajánló nélkül a gyerekeket és a felnőtteket. Ahogyan minden kedden, úgy december 28-án is jelentkeznek online olvasnivalójukkal, amely a sorban már a 92. Az ajánlott könyv megtalálható a könyvtár gyűjteményében, de hátha otthon, a polcon is. A szervezők pedigszokásuk szerint a gyerekekre is gondolnak majd.

2. Engedjük el az óévet és üdvözöljük az újat jógával!

December 29-én, szerdán Henzer Erzsébet jógázni várja az érdeklődőket az agostyáni faluházban. Az óra ráhangolódással kezdődik, majd könnyű bemelegítés segíti az ízületek, izmok ráhangolását. Ezt követően az álló, majd talajgyakorlatok következnek. Az óra végén nyújtással, és meditációval zárnak. Az 1 órás jógafoglalkozáson 1500 forintért lehet részt venni, menni kényelmes ruhában érdemes, vinni szivacsot és egy plédet, takarót érdemes.

3. Vegyünk részt az év utolsó lovastúráján!

A dunaalmási Markotics Birtok minden lovast szeretettel invitál 2021. utolsó lovaglására december 29-én 11 órára. Az útvonal még tervezés alatt van, de minimum egy órás lesz a túra, utána pedig mindenkit forralt borral várnak. Aki részt venne a tereplovagláson, annak nincs más dolga, mint jelentkezni a Facebookon vagy a +36-30-811-2699-es telefonszámon. A részvételi díj személyenként 1.000 forint lesz, amelyet előre kell fizetni. Ez tartalmazza a forralt bort, igény esetén a zsíros kenyeret is.

4. Kiránduljunk a Balkán Hív Egyesülethez csatlakozva a Gerecsében!

December 29-én az Experience Balkan csapata könnyű kirándulást szervez a Gerecsébe. Az esemény egy programsorozat része, amely az egyesület nyári Albán-Alpok utazásának egyik csúcseseményére, a 2656 m-es Gjeravica csúcs meghódítására készíti fel a részvevőket. A kirándulás az egyesület számára a Nyugati-pályaudvaron kezdődik, ők ügyanis onnan utaznak Dorogra, majd Mogyorósbányára. Hozzájuk azonban bárki csatlakozhat a Mogyorósbánya (K) - Bajóti Öreg-kő - Jankovics-barlang - Péliföldszentkereszt - Nagysáp túrára, amely körülbelül 10 kilométeres táv megtételét jelenti. A csapat Nagysápon tesz levezető köröket, majd onnan a Balkán Hív Egyesület tagjai hazautaznak Budapestre. Jelentkezni a túrára a [email protected] címen lehet.

5. Ropjuk az év utolsó táncházában a Pötörkével!

December 30-án, csütörtökön 16 órától felhőtlen szórakozásban lehet része azoknak, akik letáncolnák a bejglit. A Pötörke és a Tatai Református Egyházközség eseményén 16 órától korongozásra, kötélverésre, zajkeltő eszközök készítésére nyílik lehetőség 17 órától pedig Aprók Táncába várja a kicsiket Szegvári Emese népszokásokkal, játékokkal, táncokkal, amelyhez a Kincső Zenekar ad kíséretet. 18 órától a Nyirettyű Zenekar zendít majd rá. Nyíri Laci és Márkus Évi koncertjéből hangszerbemutató és moldvai táncház bontakozik majd ki. Az ifjakat és felnőtteket megmozgató táncház 19 órától veszi kezdetét. A házigazda Gémesi Zoltán és Horváth Marika lesz, kísér: Németh Dénes és zenekara. A helyszínen büfé is üzemel majd. Belépésre pedig az érvényes járványügyi szabályok betartásával lesz lehetőség.

6. Jótékonykodjunk és mozogjunk az év utolsó napján!

Szilveszteri jótékony futásra várja Tatára a sportos érdeklődőket az Önkéntesség Tatáért Egyesület december 31-én, pénteken 11 órától. A futás résztvevői a tatán élő Botondot és Attilát és édesanyjukat segíthetik. Attila izomtónus eloszlási zavarral küzd, ám egy új műtéttel és a terápiával önállóan járhatna, sajnos azonban egyik kezelés sem támogatott. Botondot Tatán, december 3-án a zebrán gázolta el egy, a vezetéstől eltiltott sofőr. Több életmentő műtét után több hónapos rehabilitáció és fél év múlva újabb koponyaműtét vár rá. Édesanyjuk, Beatrix egyedülálló anyaként neveli a fiait, harminc éve dolgozik az egészségügyben, jelenleg a Tatabányai Kórház tüdőosztályán. Az előző egy évet Covid osztályon dolgozta végig, december közepétől azonban Botondot fogja ápolja otthon.