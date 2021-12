A Budapest–Esztergom vasútvonal teljes körű rekonstrukciója során a közlekedési eszközök közötti kapcsolatokat is fejlesztették. Budapesten, Aquincumnál áthelyezték a peronokat és lifteket is építettek, így gyorsabban lehet eljutni a vonatról a szentendrei HÉV-hez. A Budapesti Fejlesztési Központ most éppen az utóbbi vonal átfogó rekonstrukcióját készítette elő, amelyről sajtótájékoztatót is tartottak.

Vitézy Dávid ismertette, hogy a projekt részeként az Esztergom felől érkező vasúti szerelvények egy részét is szeretnék bekötni a közlekedésbe, így egyes vonatok Óbuda állomás után Kaszásdűlő megállóhely felé vennék az irányt, és immár a HÉV sínpályáján folytatnák tovább az útjukat a Batthyány tér felé. Erre egyébként 2008-ban már volt példa.

– Az Északi összekötő vasúti híd felújításakor az Esztergom és Budapest között közlekedő vonatok ideiglenesen a Margit hídig közlekedtek. Ez az átmeneti megoldás rávilágított arra is, hogy az északnyugati agglomeráció térségéből nemcsak Pest, hanem a főváros budai oldala is vonzó úti célnak tekinthető a mindennapi ingázók számára – idézte fel dr. Henézi Diána, a Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszékének egyetemi adjunktusa.

Véleménye szerint az új vasúti összeköttetés az esztergomi térség és a főváros központjának tekinthető Batthyány tér között új eljutási lehetőségeket nyit meg. Így az M3-as metró és a nagykörúti 4-6-os villamos mellett az 1-es villamos, a Hungária körgyűrű, valamint a budai fonódó villamos és az M2-es metró is elérhetővé válik. Dr. Henézi Diána szerint ezen új vasúti eljutási lehetőségek felveszik a versenyt a párhuzamos, 10-es számú főúton közlekedő buszjáratokkal is, továbbá közép- és hosszú távon növelheti a vasút versenyképességét a közelmúltban kínálatbővítéssel fejlesztett Esztergom–Süttő vasúti szakasznak is. Nem mellesleg tehermentesíteni lehet a 10-es főutat, sőt elő lehet segíteni a térség környezettudatos, fenntartható fejlődését.

Kapacitásbővítés Vitézy Dávid arra is kitért, hogy a Nyugati pályaudvar már nem tud több vonatot fogadni, de a kapacitásbővítés miatt szükség van az esztergomi vasútvonal és a HÉV közötti kapcsolatra: az Esztergom felől érkező szerelvények egy része a Batthyány térig közlekedne, ami nem azt jelenti, hogy kevesebb járna a Nyugatiba, pusztán több vonattal lehetne bejutni Budapestre. Mivel a jelenlegi Stadler Flirt vonatoknak más az áramellátása, mint a HÉV-eknek, így a BFK-nak olyan új szerelvényeket kell majd beszereznie, amelyek mindkét vonalon közlekedhetnek.