Pál Ferenc atya most nem katolikus papként, hanem mentálhigiénés szakemberként érkezett a hétvégén a városba, hogy elmondja: mi tegyünk az év végi kiégés ellen. A közönség színültig megtöltötte a termet, telt ház volt kíváncsi a Bányász Klub, a Bányász Next Közösség Dumakanyar elnevezésű programsorozatára.

Az előadó lehengerlő stílusával, a stand up comedy előadóit túlszárnyaló előadásmóddal bír, előadását vastapssal jutalmazta a közönség. De ne siessünk annyira előre!

Pál Ferenc úgy véli, nemcsak a munkánkban, de bármely szerepünkben kiéghetünk: feleségként, édesanyaként, nagymamaként és barátként is. Szerinte a kiégés az egyes ember nem megfelelő működésének és az élő rendszer nem optimális működésének a kölcsönhatásából jön létre.

– Olyan világban élünk, amikor a sürgős szívesen ölti magára a fontos ruháját – mondta, majd figyelmeztette a publikumot, hogy bizonyos dolgokat át kell tenni a nem fontos teendők csoportjába. Látva a közönség kérdő tekintetét, rögtön egy példával is alátámasztotta nézetét. – Egy édesanya, aki teljesen kivan a krónikus kialvatlanságtól, eldöntheti, hogy 100 százalékban a gyerekre koncentrál, de például nem vasal többé. A vasalás témáját kifejezetten jó ötletnek tartom, nem légből kapott: én 17–18 éve nem vasaltam, ez meg is látszik, én ezt nem tagadom – de nem is pusztultam el a kiégéstől.

Az előadó a kiégés ellen és a vasaláson túl néhány ötlettel még előállt, például a heti egy szabadnappal. – Nekem szerda, úgy hívom: embermentes nap. Amikor fáradok, átkeresztelem: embertelen nap. Ezért ha szerdán találkozol velem, és hiába köszönsz rám kedvesen, én csak biccentek, ne ródd fel nekem!