Nono Ilona 24 éves volt, amikor Esztergomban világra hozta gyermekét, akit akkor a pici édesapja után Jánosnak nevezett el. Az újszülöttet öt napos korában azonban elszakították tőle. A ma 56 éves nő több évtized után sem adta fel a reményt, hogy egy nap újra láthassa a fiát. Ilona egy esztergomi nevelőintézet lakójaként esett teherbe 1989-ben, azonban miután Esztergomban megszült, magára maradt – írta a borsonline.hu.

Egy esztergomi intézetben éltem, amikor megismerkedtem egy fiúval, teherbe estem. Ő is állami nevelt volt akkoriban. A terhességem idején azonban a párom fél évre börtönbe került, én ekkor adtam életet a gyermekünknek.

Ilona így emlékszik vissza azokra a nehéz időkre. A fiatal édesanya a kis Jánost 5 napig láthatta, az állam ezután elvette tőle a gyermeket, akinek nagy, kék szemeire, picike arcára és a nagy hajára még ma is emlékszik az asszony. Bár azóta már több évtized is eltelt, Ilona máig bízik benne, hogy egy szép napon újra egy család lehetnek a most már 32 éves Jánossal.

Nagyon szeretném újra magamhoz ölelni őt. Azóta több testvére is született, és ők is szeretnék megismerni a legidősebb bátyjukat, János volt ugyanis az első gyermekem.

Nono Ilona azóta minden követ megmozgatott, hogy viszontláthassa fiát, ám eddig falakba ütközött. Mindenhonnan azt a választ kapta, hogy nem adhatnak ki neki információt.

Vélhetően állami gondozásba vették azóta, de az sem kizárt, hogy nevelőszülőknél él. A születési neve vagy Simon, vagy Nono, azonban az is megeshet, hogy azóta megváltoztatták. Tanácstalan vagyok, hogyan találhatnám meg őt, azonban feladni nem fogom.

Ilona azóta még eltűnteket kereső csoportokba is leírta a történetét, abban bízva, hogy János esetleg olvassa a sorait és magára ismer. A ma már többgyermekes családanya hisz benne, hogy egy szép napon újra találkoznak, és fia megismerheti őt és a vér szerinti testvéreit is.