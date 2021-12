A szervező a Segítő Kéz a Kutyákért Egyesület a Bogáncs utcában lévő ideiglenes állatmenhelyre várta az érdeklődőket, az örökbefogadókat és a segítő szándékúakat is, akiket meleg teával, zsíros kenyérrel is megvendégeltek. A szeretet ünnepéhez közeledve a kisebbeket Negre Zsuzsanna arcfestő és csillámtetováló várta, 11 órától pedig Aba László, a Mentor Kutyakiképző Iskola oktatója tartott kutyás bemutatót. Az esemény ideje alatt, ahogyan Bányai Krisztina fogalmazott, a telepen lakó kutyákkal és cicákkal is bátran szerelembe lehetett esni.

A karácsonyi eseményt annak ellenére tartották meg, hogy, mint arról beszámoltunk, illetéktelen személyek feltörték a tatabányai egyesület elnökének Facebook-profilját. A behatolók több mint 300 ezer forintot vettek le az egyesület számlájáról.