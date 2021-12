Ahogy arról beszámoltunk, december 28-ra az országban összesen 1370 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 millió 246 ezer 689 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 151 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 38 ezer 894 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 millió 91 ezer 17 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 116 ezer 778 főre csökkent. 4019 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 374-en vannak lélegeztetőgépen.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Komárom-Esztergom megyében is tombol a járvány negyedik hulláma. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy az ünnepek alatt megyénkben 532 új fertőzöttet vettek nyilvántartásba. Ennek tükrében igazán meglepő a december 28-ra érkezett friss adatok. Keddre szűkebb hazánkban csak 46 új fertőzöttet regisztráltak. Ilyen alacsony számra már hosszú hetek óta nem volt példa. Ezzel az összfertőzöttek száma 38 ezer 695-re emelkedett.

A kormányzati portál tájékoztatása szerint országosan a beoltottak száma 6 millió 252 ezer 653 fő, közülük 5 millió 968 ezer 354 fő már a második, 3 millió 153 ezer 470 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.

A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, aki még nem, az továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu oldalon.