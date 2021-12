Ahogy arról már beszámoltunk, december 14-re az országban összesen 3575 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 millió 202 ezer 514 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 195 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 37 ezer 79 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 996 ezer 517 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 168 ezer 918 főre csökkent. 6507 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 563-an vannak lélegeztetőgépen.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Komárom-Esztergom megyében is tombol a járvány negyedik hulláma. A hétvége folyamán, December 10. és december 13. között összesen 750 új esetet regisztráltak, ami jól tükrözi a járványhelyzet súlyosságát. Ehhez képest keddre szűkebb hazánkban hihetetlen mértékű zuhanás figyelhető meg. December 14-re a szakemberek csupán 87 új esetet vettek nyilvántartásba. Ezzel 37 ezer 12-re nőtt az összfertőzöttek száma.

A kormányzati portál tájékoztatása szerint országosan a beoltottak száma 6 millió 192 ezer 253 fő, közülük 5 millió 900 eer 371 fő már a második oltását is megkapta, 3 millió 14 ezer 936 fő pedig már a harmadik oltást is felvették.

A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, aki még nem, az továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu oldalon.