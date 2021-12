Hétfőre virradó éjszaka is esett a hó a megye számos pontján, így érdemes most is óvatosan közlekedni az utakon. Az Útinform hajnali jelentése szerint Kisbér, Székesfehérvár térségében, valamint az M1-es autópálya komáromi szakaszán havazott. Komárom-Esztergom megye többi részén, valamint Győr, Ajka, Putnok és az M7-es autópálya martonvásári részén szállingózott a hó. Az ország többi részén esik az eső, a Nyugat-Dunántúlon borult-felhős, de csapadékmentes az idő.

A gyorsforgalmi utak, illetve a fő- és mellékutak burkolata nedves, vizes, illetve sónedves, az alsóbb rendű utakon a havazás által érintett területeken helyenként előfordulhatnak latyakos, hókásás útszakaszok is. A hőmérséklet fagypont körül, illetve valamivel az alatt van, így érdemes az esetleges lefagyások miatt is óvatosabban vezetni.

A Köpönyeg előrejelzése szerint hétfő délutánig erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Hajnalban még többfelé, délelőtt már inkább csak keleten, északkeleten lehet csapadék: délen eső, máshol havas eső, az Északi-középhegységben végig hó. Délutánra mindenhol megszűnik a vegyes csapadék, és közben északnyugat felől csökken a felhőzet. Az északi szél nagy területen lesz élénk. 0-5 fok lesz délután.

Várjuk olvasóink szöveges és képes beszámolóit is a havas utakról, közlekedésről a [email protected] mailcímre.