Az U17-es korosztályban is győzni tudott a Komárom, méghozzá a BKV Előre csapata ellen 5-2-re, így a hatodik. Ahogy egy korosztállyal feljebb, úgy itt is a hetedik pozícióban találjuk meg a tatabányaiakat, ehhez kellett egy hétvégi győzelem is. A Dorog U17-es korosztálya is vereséget szenvedett, méghozzá hazai pályán, a REAC 4-0-al vitte haza a három pontot, de nem is meglepetés, hiszen a Dorog csak a tabella 14. helyén szerénykedik.