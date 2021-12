Csaknem tíz éve támogatja a Segítő Kéz a Kutyákért Egyesület a Tatabányai Ebrendészeti Telepre bekerülő kutyákat. Jelenlétük óta több ezer állatnak adtak új esélyt, nemrégiben még rókát is mentettek. Most azonban valaki tőlük vett el.

A napokban illetéktelen személyek hatoltak be Bányai Krisztina, a telep munkáját támogató egyesület elnökének Facebook-profiljába, és pénzt vettek le az egyesület számlájáról, amivel nem csak vagyoni kárt okoztak a telep lakóinak. Bányai Krisztina megtette az ilyenkor szükséges lépéseket.

– Nemrégiben arra lettem figyelmes, hogy az alkalmazás arról értesített: valaki behatolt a személyes profilomba. A fiókomat a feltörés után le is tiltották. Nem sokkal ez után utalni szerettem volna az egyesület bankkártyájáról, éppen takarmányt rendeltem a telepen lakó blökiknek, amikor észrevettem, hogy egy nagyobb összeg hiányzik a számlaszámról. A banknál való tájékozódás után kiderült: valaki négy alkalommal is internetes tran­zakcióval vett le pénzt, összesen 311 ezer forintot – mesélte a részleteket az elnök.

Bányai Krisztina elmondta, nem csak anyagi kárt okoztak nekik a közösségi profiljukat feltörők (Forrás: beküldött)

Bányai Krisztina szerint az anyagi kár a kisebb rossz, saját virtuális profilja felett azóta sem nyerte vissza az irányítást. Ez utóbbi szoros összeköttetésben állt az ebrendészeti telep örökbefogadást segítő oldalával, valamint az egyesület oldalával is. Az összes fiókot csaknem 20 ezer ember követte napi szinten, amely az ebek otthonra leléséhez a legnagyobb segítséget nyújtotta a telepen dolgozóknak.

– Nem tudjuk, mi történhetett. Egy, a dolgához értő hac­ker, vagy egy számítógépes guru lehetett a tettes. Sajnos a profilomon keresztül megtalálta az általam adminisztrátorként létrehozott aloldalakat is, amin titkosított adatként szerepeltek az egyesület bankszámla adatai. Így tudott tranzakciót végrehajtani. Mélységesen elítélem a dolgot, a felelősségre vonás érdekében kellő jogi lépéseket tettem. Hangsúlyoznom kell: nem számomra, a telepen lakó közel ötven állat kárára okozott rosszat – emelte ki.

A Segítő Kéz a Kutyákért Egyesület csapatának mindennapjait nem csak karácsonykor határozza meg a segítségnyújtás ( Forrás: beküldött)

Az elnök elmondta: a történtek ellenére ugyanott folytatják a munkát, ahol abbahagyták, legfontosabb céljuk továbbra is a gazdátlan állatok örökbeadása.

– Az ellopott összeg egyik napról a másikra pótolódott, szerencsére vannak jólelkű emberek, akik adományaikkal segítettek minket. A bank felülvizsgálja az adatlopás nyomán bekövetkezett károkat, remélhetőleg így is vissza tudunk nyerni egy bizonyos összeget. Várjuk a karácsonyt – tette hozzá Bányai Krisztina.

Idén is volt kutyás karácsonyTavaly elmaradt, de az idén a történtek ellenére is megtartották – a mindenkori járvány­ügyi szabályok betartása mellett – a Segítő Kéz a Kutyákért Egyesület Állatok karácsonya elnevezést viselő rendezvényt a Tatabányai Ebrendészeti Telepen. A Bogáncs utcában lévő ideiglenes állatotthonba várták az érdeklődőket, az örökbefogadókat és a segítő szándékúakat is, akiket meleg teával, zsíros kenyérrel is megvendégeltek.