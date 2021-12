A projekt célja a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése volt.

A pályázat során tehetséggondozással, pályaorientációval kapcsolatos rendezvények valósultak meg olyan piaci szereplőkkel együttműködésben, amelyek gyakorlatban használható ismeretekkel támogatják a diákokat. A projektzárón a szakképzési centrum diákjai online formában vettek részt.

Schmidt Csaba, a Tatabányai Szakképzési Centrum kancellára elmondta, azért vágtak bele ebbe a projektbe, hogy versenyképesebbé, jobbá tehessék a szakképzési rendszert.

– A célunk az, hogy aki szakmát szerez ma hazánkban, az egy 21. századi, versenyképes tudást szerezhessen. Ehhez pedig az is szükséges, hogy ne csak elkezdje az intézményekben a tanulást, hanem be is tudja fejezni – hangsúlyozta Schmidt Csaba. – Fontos célkitűzésünk volt, hogy 10 százalék alá csökkentsük azok számát, akik csak elkezdik a szakképzést, de nem végzik el az iskolát.

Komárom önkormányzata nevében Turi Bálint alpolgármester köszöntötte a résztvevőket. Hangoztatta, egyre jobban fókuszba kerül a középfokú szakmai oktatás.

Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott kiemelte, a szakképzési intézményekben tudatos szemléletváltás zajlik, amelynek látszódnak is az eredményei. Úgy vélte, ha a diákok azt látják, hogy a legmodernebb tudáshoz jutnak az intézményekben, és modern eszközökkel tudják a gyakorlati tudást elsajátítani, akkor egyre többen választják majd ezeket az iskolákat. Hozzátette, a szakképzési centrumok a legújabb digitális eszközöket szerezhették be a pályázatnak köszönhetően, valamint digitális tanműhelyt is kialakítottak. Arról is beszélt, a vezetőket, pedagógusokat is továbbképezték a projektben, amelyre azért van szükség, mert a gyorsan változó világ megköveteli az élethosszig tartó tanulást, a naprakész tudást.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő elmondta, több mint 543 millió forintos képzési fejlesztés zajlott le. Kiemelte, a program lelkét a pedagógusok adták, hiszen a szakmai programot ők valósították meg az iskolákban.