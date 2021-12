Idén is megrendezésre kerül Komáromban a Cipősdoboz akció a Baptista Szeretetszolgálat szervezésében. A kezdeményezésre december 17-ig várják az adakozók felajánlásait – tudtuk meg a város honlapjáról.

Az ötletes ajándékozási lehetőség már közel húsz éves múltra tekint vissza, de manapság a modern technika ide is belopta magát. Tavaly óta már online adományozásra is van lehetőség a ciposdoboz.hu internetes oldalon, ahol néhány kattintással otthonról is összeállítható egy-egy ajándékcsomag. Ezzel nem csak koronavírus-biztossá teszik ezt a jótékonysági lehetőséget, de olyanoknak is elérhetővé válik, akik személyesen nem tudnánk ajándékozni.

– A programunk célja, hogy a nehéz sorsú gyerekek karácsonyát szebbé, boldogabbá tegyük a cipősdobozokba csomagolt finomságokkal és hasznos ajándéktárgyakkal. Komáromban, a Baptista Imaházban december 6-a és 17-e között várjuk a felajánlásokat naponta 17.30 és 18.00 óra között – mondta el Dégi-Hajducky Ágnes, kapcsolattartó.

A cipősdobozokba nem romlandó édességet, taneszközöket, kifestőket, kozmetikai szereket, apró játékokat, esetleg ruhát lehet csomagolni. A szervezők kérik, hogy a felajánlók a doboz tetején mindenképpen tüntessék fel, hogy fiúnak vagy kislánynak szánják az ajándékot, valamint, hogy hány éves korú gyermeknek szól az ajándékcsomag tartalma. A szervezők felhívták a figyelmet arra, hogy a legkevesebb cipősdoboz a tinédzser korosztály számára érkezett be az elmúlt időkben.

Dégi-Hajduczky Ágnes hozzátette, hogy amennyiben lehetséges, megkérik a felajánlókat, hogy a dobozokat úgy csomagolják, hogy könnyen bonthatók legyenek. Ugyanis nekik kötelességük a doboz tartalmát ellenőrizni, hogy valóban csak használható játékokat és eszközöket adjanak tovább. Így például ha valaki külön csomagolja be a doboz tetejét és az alját, majd egy szalaggal átköti, akkor azzal jelentősen megkönnyítik a segítők munkáját.