Amikor a közelmúltban felidéztük Tatabánya első hamburgezőjének történetét, kis híján felrobbant a helyi és környékbeli közösségi média. Olvasóink Facebook-csoportokban és saját oldalunkon is megosztották velünk dixie-s emlékeiket. Élménybeszámolóikban közös, visszatérő pont volt a forró csoki. Mi pedig a 32 éve népszerű ital titkának nyomába eredtünk.

Persze ki más lehetett volna a segítőnk mindebben, mint Dixie bácsi. A forró csokik, mondhatni koronázatlan királya megosztotta velünk a titkot, mitől lesz az ital igazán krémes, lágy, sűrű és persze finom. A tökéletességhez válogatott alapanyagok és néhány konyhatechnikai trükk kell. Ha nem vagyunk restek, otthon is elkészíthetjük magunknak ezt a hűvös, téli estékhez igazán passzoló, kényeztető finomságot, ehhez is kaptunk ugyanis tippeket.

Csongrádi Endre, azaz Dixie bácsi elárulta, hogy a kezdetben készen kapott recepthez ő bizony nem ragaszkodott. Helyette kitartóan kereste a jobb és még jobb ízt és állagot:

mindig módosítottunk a recepten, hogy még jobb, még finomabb legyen.

– A legfontosabb talán, hogy a jó forró csoki alapanyagai össze vannak főzve. Főzés közben pedig folyamatosan kevergetni kell a készülő csokit, ami profi felszerelés híján, a kezdetekben nem volt könnyű feladat. Amikor anno karácsony előtt egy nap alatt 56 liter forró csokoládét adtunk el, mondhatni folyamatosan készült nálunk az ital, akkor valaki folyamatosan kevergetett. Egész nap – emlékezett vissza a kezdetekre.

S hogy miért olyan fontos a kavargatás? Ezt bizony otthon is jobb, ha szem előtt tartjuk: nem csak a tej, hanem bizony a kakaó, a csoki is könnyen odakaphat a tűzhelyen, ha nem keverjük-kavarjuk folyamatosan. Ezért szerencsésebb megoldás a gőzölés, amikor vízgőz felett főzzük össze a forró csokinkat. Így, mivel nem megy 100 fok fölé a hőmérséklet, nem kell tartanunk attól, hogy leég a krémes italunk.

A norvég nagykövetig ment, hogy a tatabányaiak kedvében járjon

– Egyszer aztán egy konyhafelszereléseket bemutató kiállításon voltam, és a norvégok hoztak két olyan edényt, ami gőz fölött főzi az alapanyagokat, ráadásul 6 litert egyszerre. Azt mondtam magamnak, nekem kell egy ilyen. Meg is akartam venni, de kiderült, hogy az edények már a norvég nagykövetségen vannak, mivel ők voltak a kiállítók. Nekem se kellett több, mentem egyenesen a norvég nagykövethez. Kértem, mondjon egy árat. Így történt, hogy végül mind a két edényt megvettem – avatott be minket a múlt titkaiba Dixie bácsi.

Csongrádi Endre az alapanyagok kiválasztásában sem ismer tréfát. Mint mondja, a forró csoki lelke nem más, mint a kakaó. Nem mindegy, hány százalékos, mekkora a kakaóvaj-tartalma. Az igazi ínyencek még azt is felismerik, hogy az adott csokoládé a világ mely tájáról származik.

Fontos a zsírtartalom is

– Sokan hiszik, hogy minden csoki csoki, de hatalmas különbségek lehetnek a végeredményben egy gyengébb és egy jó minőségű csokoládé között. A tej, tejszín minősége sem mindegy, ott is számít a zsírtartalom. Minél magasabb, annál jobb, krémesebb lesz a végeredmény – árulta el az étteremtulajdonos.

Amikor pedig az ízesítésről kérdeztük, Dixie bácsi mosolya titokzatossá vált. Mint mondta, ők egyféle ízt kísérleteztek ki, és tökéletesítettek folyamatosan.

– Bárki ugyanígy kikísérletezheti azt, ami neki finom.

Itt, Tatabányán ez vált be, ezt szeretik az emberek.

– Persze, ha valaki gyorsan szeretne otthoni forró csokit készíteni, ma már nagyon jó minőségű tasakos forrócsokiporok is kaphatók, ezeket is ki lehet próbálni – mondta Dixie bácsi, akivel végül megegyeztünk abban, hogy ha az ember igazit akar, szívből jövőt, akkor mégis csak ő válogatja össze, és otthon maga teszi bele a minőségi alapanyagokat. No, meg azt a kis fortélyt: chillit, fajéjat, szegfűszegetm amitől az ő forró csokija lesz a legfinomabb.

Igyuk meg azonnal, ne tartogassuk sokáig!

Szóba került az is, hogy érdemes-e későbbre eltenni a forró csokit. Mint megtudtuk, nem árt észben tartani, hogy bizony nem érdemes sokáig tárolva reszkírozni, hiszen a tejes ital megromolhat. Célszerű inkább csak akkora adagot főzni, amit egyszerre elfogyaszt a család, a baráti társaság.