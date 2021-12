Idős létére Buksi nagyon gyorsan haladt, annak ellenére is, hogy nem evett, nem ivott hetek óta. Barbara is több emberrel próbálta befogni Ácson, de a rémült eb meglógott előlük. Komáromban a Rex Komárom Állatvédő Egyesület is segített neki, ők értesítették Katát, aki ekkor szállt be a keresésbe.