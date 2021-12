A tatai Fazekas Általános Iskolába törtek be a december 13-ai héten ismeretlenek, akik nagyon sok értékes dolgot tulajdonítottak el az iskolától – tudtuk meg az oktatási intézmény Facebook oldaláról.

A közleményből kiderül, hogy nagyon sok informatikai eszközt loptak el, köztük az Alapítványuk által vásárol tableteket is. Ráadásul olyan más javakat is elvittek, melyekkel-melyekből szerettek volna iskolai programokat megvalósítani. A szörnyű eset után az iskola szeretné pótolni az elvesztett értékeket a gyerekek számára, így mindenki segítségét kérik. A Fazekas utcai iskola alapítványa, az Iskola a gyermekekért Alapítvány köszönettel fogadná az 1 %-on kívül is a felajánlásokat.

Erre a kérésre pedig kevesebb, mint 24 órán belül többen jelezték támogatási szándékukat, köztük az iskola közétkeztetője is, a Kölyök Kft., akinek külön háláját fejezte ki az egész iskola.