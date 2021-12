Ilona Huppauer különleges történetet és fotókat osztott meg ünnepi felhívásunkra, amelyben azt kértük olvasóinktól, hogy mutassák meg, ők maguk, közösségeik, településeik milyen dekorációval, kezdeményezésekkel készülnek a karácsonyra. A különleges, kisbéri fénytrabantot már bemutattuk, most pedig a hatéves Lilien nem mindennapi ötlete kap helyet portálunkon.

Ilona szerényen írta, hogy mézeskalácsaik ugyan nem az egész falu díszei, és nem is a legtökéletesebbek, mégis számukra ezek a legszebbek. Ugyanis egy hétig készítették azokat nagy-nagy izgalommal a kislányával.

Lilien tervei alapján, egy hétig készült a mézeskalácsfalu

Forrás: Hoppauer Ilona / Beküldött

− A kislányom álmodta meg és a mi kis falunkról szól. Itt a falukarácsonyon Dottó is volt, ezért kellet szerepelnie a vonatnak is − árulta el olvasónk, aki egyben kellemes ünnepeket is kívánt mindenkinek Kerner Lilien, a szülők és a testvére nevében egyaránt.

