Komárom-Esztergom megyében szerelték fel az első olyan motorosbarát szalagkorlátokat, amelyeket a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. együttműködésében helyeztek ki nemrég, adta hírül a HUMDA. A cég szakértőinek kezdeményezésére indult programban modern, energiaelnyelő, alácsúszásgátló korlátokat telepítenek az 1119-es út két kanyarjába.

A korlát a motorosok biztonságát szolgálja (Forrás: HUMDA)

– A motorosbarát korlát lényege, hogy közvetlenül a talajszint felett is fut egy elem, ami meggátolja, hogy a motoros átcsússzon a korlát alatt, vagy ami még rosszabb, a korlát lábának csapódva súlyos sérüléseket szenvedjen. Örülünk, hogy ezt a kezdeményezésünket a HUMDA-val együtt tudjuk folytatni. Mi hagyományosan sokat teszünk a motorosok biztonságáért, három alkalommal is telepítettünk már speciális korlátokat és a Bajna-Héreg útvonalon motoros burkolati jeleket festettünk fel – ismertette Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

Az 1119-es két kanyarja kapott biztonsági szalagkorlátotForrás: HUMDA

A jövőben a HUMDA további ilyen szalagkorlátok kihelyezésében működik majd közre a motorosok által kedvelt útszakaszokon. A közlekedésbiztonság jegyében együttműködési megállapodást is kötött a HUMDA a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel és az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottsággal is közösen dolgozik a közlekedésbiztonság javításán.

A Magyar Közút és a HUMDA közösen számolt be a projektről (Forrás: HUMDA)

Mint ismert, az 1119-es út kedvelt útvonal a motorosok körében, tavasztól őszig rengeteg kétkerekű szlalomozik a szerpentinen. A népszerűség „ára”, hogy rendszeresen történnek balesetek az úton, főleg a Bajna és Héreg közti, erősen kanyargós szakaszon.

Több esetben is történtek lépések a motorbalesetek megelőzéséért, így például több figyelmeztető és sebességkorlátozót táblát is kihelyeztek a szakaszon. Ezen kívül egy speciális felfestést is kapott az egyik kanyar.