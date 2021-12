A város közösségi oldalán számolt be arról, hogy a tatabányai ünnepi fényekről készült fotó is szavazható egy országos pályázaton. Erre a városháza figyelmét a Facebook-oldal egyik követője hívta fel.

Mint írják, a startlap-utazás adventi fénydekorációval és „Az ország legszebben kivilágított települése” címmel jutalmazza a legszebb pályázatokat, amelyen a tatbányai fotó is szerepel. A városközpontban készült képre szavazni is lehet. A hatalmas galéria folyamatosan bővül, így többször is érdemes ellátogatni az oldalra. Szavazni ITT tudtok.