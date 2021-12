Vannak olyan időszakok az évben – például nyáron vagy ünnepekkor –, amikor alacsonyabb a donorok száma. Dr. Bognár Ferenc szerint ebben közrejátszik az is, hogy a szabadidejüket töltő emberek ilyenkor mással és nem kimondottan a véradással vannak elfoglalva.

– Az év vége is egy ilyen időszak, amikor a Magyar Vöröskeresztnek, illetve a vérellátó szervezeteknek is többet meg kell tenniük azért, hogy rendelkezésre álljon a biztonságos vérkészlet – jegyezte meg dr. Bognár Ferenc. Nem szabad elfelejteni, hogy karácsonykor, szilveszterkor is ugyanúgy vannak betegek, rászorulók, ellátandó személyek, nem beszélve arról, hogy balesetek is történnek.

– Nagy átlagban megvan az a donorszám, ami biztosítja az úgynevezett biztonságos vérellátást. Ugyanakkor ténykérdés, hogy egyes időszakokban előfordulhat, hogy hirtelen nem áll akkora vérkészlet rendelkezésre, ami megnyugtatólag hatna az egészségügyi szakdolgozók számára – árulta el.

Dr. Bognár Ferenc arról is beszélt, hogy szponzoraik segítésével tárgyakkal, ajándékokkal kedveskednek a donoroknak.

– A Magyar Vöröskereszt­nek vannak bázisóvodái és -iskolái, és sok önkéntesünk például pedagógusként dolgozik az intézményekben. Ők a gyermekekkel közösen készítenek ajándékokat véradóknak – mondta a megyei elnök.

Az év utolsó napjaiban is lesznek véradások a megyében, melyekről a Magyar Vöröskereszt veradas.hu honlapján, a Véradás telefonos applikáció segítségével, valamint a kifejezetten a megyeieknek rengeteg hasznos információt nyújtó „mobilGO” alkalmazáson keresztül is értesülhetünk.

Véradást megelőzően kerüljük el a cukros üdítőket is Karácsonykor hajlamosabbak vagyunk zsírosabb ételeket és rengeteg süteményt fogyasztani. Dr. Bognár Ferenc elmondta, bár a véradásnál a táplálkozás szempontjából nincsenek megkötések, mégis érdemes tartanunk magunkat a mértékletesség elvéhez. Fontos viszont, hogy ha donornak jelentkezünk, akkor előtte ne igyunk alkoholt, hiszen ilyenkor nem segítenénk, sokkal inkább ártanánk beteg embertársainknak. Azt ajánlja, hogy véradás előtt kellő folyadékot vigyünk a szervezetünkbe és lehetőség szerint kerüljük a cukros üdítőket.