A napokban az egyik ácsi Facebook-csoportban több szülő is jelezte, hogy gyermekük kétségbeesetten ment haza az iskolából, mert az intézményben azt mondták nekik, januárban már a Gárdonyi Géza Általános Iskola telephelyén kell megkezdeniük a második félévet. Ennek okát többen nem értették, másnap azonban erre az iskola Facebookon közzétett közleménye világított rá.

Mint írták, a pedagógusoknak kötelező koronavírus elleni vakcinát hat tanáruk nem kapta meg a határidőig, december 15-ig, és korábban arról nyilatkoztak, nem is kívánják felvenni. A fenntartóval, tehát a tankerülettel és a polgármesterrel is egyeztettek arról a tervezetről, milyen formában tudnák ellátni feladatukat januártól úgy, hogy a tanulók ne maradjanak szakos ellátás nélkül. A kollégáikat nyomatékosan megkérték, az esetleges változásról ne tájékoztassák a szülőket, gyerekeket, mert ez az intézményvezetés feladata. Ezzel szemben bizonyos tanárok konkrét tényként tájékoztatták a tervezetről a diákokat.

Arról is írtak, a kormányrendelet 15 napos türelmi időt enged meg az oltás felvételére. Mivel ennek határideje a téli szünetre esik, ezért szükség volt a feladatellátás biztosítása érdekében új tantárgyfelosztás, illetve órarend elkészítésének előkészítésére. A december 15-én rendelkezésükre álló információk alapján a feladatellátást úgy tudták volna biztosítani, ha a telephelyen tanuló diákokat átmenetileg a székhelyintézményben oktatják.

December 16-án délután a hat kolléga közül egy bemutatta az oltásról szóló igazolását, ezzel egy új helyzetet idézett elő. Az új helyzet az intézmény vezetésétől is újratervezést kívánt, mint ahogy az is, ha a későbbiekben bármelyik, eddig oltással nem rendelkező tanár beoltatja magát, vagy orvosi igazolást mutathat be arról, hogy nem veheti fel az oltást.

Nem zár be az iskola Portálunk is kapott levelet egy aggódó szülőtől, sőt tüntetést is elkezdtek szervezni az iskola bezárása ellen. Szombaton azonban újabb fejlemény történt, az egyik szülő arról tájékoztatta a többieket, hogy Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselővel levelezett, aki azt írta neki, hogy januárban a pénzásási iskolában folytatódhat a tanulás. Az ország­gyűlési képviselő megerősítette, megfelelő mennyiségű pedagógus van az intézményben, így változatlan formában folyhat majd az oktatás. Hozzátette, a felmerült híresztelés csupán egy ideiglenes, sokadik opcióként merült fel, arra az esetre, ha sehogy másképp nem tudták volna megoldani az iskolában a szituációt.