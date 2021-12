A közelmúltban Dankó Kristóf főépítész, a város alpolgármester átadta a Dog Friendly Dorog kutyafuttató jelképes kulcsát Király Melindának, az ebtulajdonosok képviselőjének, ezzel hivatalosan is felavatták a létesítményt, melyet a Zsigmondy lakótelep–Munkás út találkozásánál hoztak létre – közölte nemrégiben az önkormányzat.

A városvezetés tájékoztatása szerint még tavasszal mintegy félszáz kutyát tartó kereste meg Dankó Kristófot azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzat alakítson ki egy olyan területet, ahol bárki biztonságosan, póráz nélkül futtathatja a házi kedvencét.

Az alpolgármester tájékoztatása szerint több lehetséges helyszín is felvetődött – például a Schmidt Sándor lakótelep, a Baross Gábor lakótelep is jó választás lehetett volna, hiszen az épületek mellett jelentős zöldfelület van – végül a Zsigmondy lakótelep mellett döntöttek. Itt kerítéssel kerítettek le és zárható kapuval láttak el egy több száz négyzetméteres területet, ahol néhány játékot és hulladékgyűjtőt is elhelyeztek. A közelben ráadásul parkolóhelyek is vannak, így arra is van lehetőség, hogy a város távolabbi pontjairól ne gyalog, hanem kocsikkal vigyék a futtatóhoz az ebeket.