A nagy hideg ellenére látogatók sora lepte el a napokban az állatok Bogáncs utcai ideiglenes otthonát. Mint megtudtuk, a szervezett programok mellett magukkal a lakókkal is ismerkedhettek az érkezők.

Az épület előtti placcon Aba László, a Mentor Kutyaiskola oktatója és tanoncai tartottak kutyás bemutatót, melyben engedelmességi és őrző-védő gyakorlatokat mutattak be. Az épületbe lépve zsíros kenyeret és meleg teát kínáltak a khaki pulcsiban sürgölődő egyesületi tagok, cicanyávogás és kutyaugatás hangja hallatszott. Egy helyiségben Negre Zsuzsanna arcfestő pingálta a kicsik arcát. Kisgyerekek léptek be, de hercegnők és Pókemberek távoztak. Az arcfestő elárulta, a lányok körében most a karácsonyi formák népszerűek, míg a fiúk a jól bevált szuperhősöket választják inkább.

Az kutyaovinak kinevezett helyiségben Zara kutya vigyázott egymáson átbucskázó, hancúrozó kölykeire – a látogatóktól biztos távban nyugodtan nézte játszadozó kutyagyerekeit. Velük együtt csaknem ötven állat vár egy szeretettel teli otthonra.

Forrás: Novotni Ákos / 24 Óra

A nap fénypontjaként Bányai Krisztina, az ebrendészeti telep munkáját támogató Segítő Kéz a Kutyákért egyesület elnöke elmondta, egy pár állat elhagyhatta a telepet.

Habár volt, hogy a koronavírus miatt elmaradt a rendezvény, a velünk kapcsolatban állók és az ide érkező látogatók szerint a karácsony egy mindig várt esemény.

– Szükségünk van nyílt napokra, annál is inkább, hiszen ilyenkor pár eb gazdára is talál. A télen amúgy is megcsappan az örökbefogadási kedv, a vírus miatt is körültekintőbbek az emberek – árulta el az elnök, aki hozzátette: ezen a napon is családra lelt fiatalabb és idősebb kutyus is.

Nem fogadnak örökbe karácsonyra Az egyesület elnöke elmondta: manapság már nem jellemző az, hogy örökbefogadott kutyákkal lepik meg a szeretet ünnepén a gyerekeket. Az idén egy példa volt, azaz lett volna, ha egy megelőző beszélgetésben nem állapítjuk meg: nem lesz jó megoldás az örökbefogadás. Egy édesanya szeretett volna elvinni karácsonyra egy kutyát, mi előrevetítettük: ne tévessze meg a gesztus első gondolatra vélt szépsége, a kisgyerekek hamar kireppennek, az ilyen eseteknek mindig az a vége, hogy a szülők gondozzák végül az állatot – mesélte.