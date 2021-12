Mostanában megyénkben is sok súlyos baleset következett be az esti-éjszakai órákban. Nem ritka, hogy ezek a karambolok halálos áldozatot is követelnek. Dr. Farkas Károllyal, a Magyar Autóklub régiós elnökével beszélgettünk, aki a veszélyekre hívta fel a figyelmet.