A beruházás 200 millió forintból valósult meg, aminek átadásán Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka, továbbá Benkő Tibor honvédelmi miniszter is részt vett. 2020-ban kezdődött a 40 évig használaton kívül lévő tornaterem fejlesztése, felújítása az alakulat, valamint a Honvédelmi Minisztérium támogatásával. A tornaterem belső elrendezésének kialakításakor valamint az eszközpark kiválasztásakor a cél a multifunkcionalitás volt, így az egyéni sportolási lehetőségek biztosítása mellett szakasz szintű kiképzési foglalkozásokat is lehet tartani a csarnokban, ahol a tervezett végleges eszközpark beszerzését követően egyszerre akár 40-50 fő is sportolhat majd. Emellett a csarnokba tervezett mászófal lehetőséget biztosít arra is, hogy a katonák alpin, illetve sziklamászó alaptechnikákat sajátíthassanak el laktanyán belül, függetlenül az időjárási körülményektől – olvasható a honvédelem.hu oldalán.