Fürdőt és kincseket is rejtett a föld

Brigetióban évtizedek óta folytat ásatásokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Komáromi Klapka György Múzeum. Az évek során rengeteg értékes római kori emléket találtak. Az idei nyáron például római kori fürdőre bukkantak. A fürdő központi szerepet töltött be a rómaiak életében. A masszív épület mintegy 5000 négyzetméter területű, ebből körülbelül 650 négyzetmétert tártak fel. A tárgyi leletek is jelentősek, előkerültek ezüst és bronz pénzérmék, arany ékszerek. Találtak még egy csontfésűműhelyt is. Emellett kerámia, üvegedények, fémek is napvilágra kerültek. Tavaly egy jó állapotban megmaradt pincét találtak a Szabadság utcában. Akkor az egyik legkülönlegesebb lelet egy női arcot ábrázoló falfestménytöredék volt.