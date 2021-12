Michl József a városi intézmények tekintetében arról számolt be, hogy az elmúlt időszakban egyre többször jelzik az óvodai, iskolai, bölcsődei vezetők, hogy újabb fertőzötteket találnak. A Juniorka Bölcsődében 1 csoport volt karanténban november 15-től november 20-ig. Jelenleg ott nincs fertőzött. Az óvodákban változó a helyzet. Több óvodában is fordult elő fertőzés, most a Szivárvány Óvodában volt olyan csoport, amelyet haza kellett küldeni. Az iskolákból a városvezető azt a jelzést kapta, hogy az 5. évfolyamból 50 gyerek került karanténba. Két pedagógus és 8 diák igazoltan fertőzött. A Kőkúti Általános Iskola 6. évfolyamában van egy osztály karanténban egy pedagógus fertőzöttsége miatt.