Az Agora emeleti részén az indiános maskarák is készültek, de ismereteket is magukba szívhattak a látogatók, ugyanis kiállítás is nyílt a rézbőrűek életmódjáról, öltözködéséről, valamint indiánokról szóló könyveket is lehetett lapozgatni. E sorok írójának is felrémlett az ifjúkora, amikor is James Fenimore Cooper több száz oldalas Nagy indiánkönyvén rágta magán végig úgy tízéves korában – majd később még néhányszor.