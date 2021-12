Ahogy korábban megírtuk, a T-Szol Zrt-vel kapcsolatos önálló képviselői indítványt Szücsné Posztovics Ilona polgármester nem szerette volna napirendre venni a november 18-i közgyűlésen, azonban a képviselők többsége más véleményen volt. A volt alpolgármester, ám a városvezetővel leváltása után többször konfrontálódó, a szocialistáktól is száműzött Fekete Miklós most arra tett javaslatot, hogy a korábban elfogadott megállapodás helyett a vállalatot ne a cégvezető-vezérigazgató kettőse irányítsa, hanem két vezérigazgató álljon a cég élén. A többség rábólintott erre, így a T-Szol esetében ezzel a korábbi gyakorlathoz tértek vissza: az egyik vezérigazgató a műszaki területért, a másik pedig a gazdasági területért felelős, a munkáltatói jogokat pedig közösen gyakorolják. A cégvezetőből vezérigazgatóvá választott Sánta Béla a korábban meghatározott cégvezetői bérezéssel tölti majd be a pozíciót.