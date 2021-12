Esztergomban elindult a „Zöldebb üzem, zöldebb autók” program, amely során a Magyar Suzukira szabva fokozatosan építik be a széndioxid-kibocsátást csökkentő technológiákat a gyártási folyamatokba és az autókba. Emellett közös felelősségnek tartják a környezet védelmét is. A Suzuki Motor Corporation Japánból induló kezdeményezése, a Clean Up The World fokozatosan vált nemzetközivé, eddig 26 országból összesen több mint 8000 önkéntes vett részt tengerek, folyók és tavak megtisztításában.