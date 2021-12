Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy kis süteménnyel kedveskedett az oroszlányi oltóponton a hétvégén dolgozó, oltási kampányban résztvevő orvosoknak, nővérkéknek, katonáknak. Ezzel is kifejezve köszönetét a helytállásukért. Mint a képviselő a bejegyzésében írja, a kisbéri, komáromi és tatai oltópontokra is jutott a süteményből.