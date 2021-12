A lovasegyesület nem fél nagyot álmodni, ezt bizonyítja az is, hogy a terveik között szerepel izlandilovas világbajnokság szervezése is hazánkban, egészen pontosan Tatán. Ez ügyben már egyeztettek az izlandi lovas világszövetséggel is, akik minden szakmai segítséget megadnak, hogy 2027-ben egy új, nemzetközi világversenynek adhasson otthont a vizek városa. Így hazánk is új nemzetközi színtéren mutatkozhatna be a világszövetség tagjaiként, tagjai előtt.