Az érdeklődők sávos beosztás szerint tekinthették meg a budapesti és vidéki felsőoktatási intézmények, illetve a három szakkollégium standjait, végül pedig egy kvízjátékot is kitölthettek, melyből kiderült, hogy a tanulók rendkívül hasznosnak vélték a programot. Az egyesület egyébként a pályaorientációs nap mellett egy mentorhálózatot is indított: várják a tanácsra váró mentorált fiatalok és a mentorok jelentkezését is.