Horsa István eddig azért vállalt hat év fölötti gyermekeket, mert a muzsikálás komoly fizikai munka, és úgy látta, iskolás kortól alkalmasak arra a kicsik, hogy elbírják a nehéz hangszereket. Ezzel egy időben azonban sok óvodai foglalkozást is tartott hazánkban és a Felvidéken is. Az évek során összegződtek benne a tapasztalatok, végül úgy látta, eljött az ideje, hogy a fiatalabbakat is bevonja a tanulásba.

Horsa István és bandája vonós hangszereken játszanak (Fotó: K. D. / 24 Óra)