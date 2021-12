Az oltási akcióhét sikerességét látva a kormány egy héttel, december 5-ig meghosszabbította a kampányt, így a kijelölt oltópontokon reggel 7 órától este 7 óráig továbbra is regisztráció és időpontfoglalás nélkül kérhetjük a járvány elleni védőoltást. Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő közösségi oldalán számolt be arról, hogy megyénkben is nagy siker aratott az akcióhét.