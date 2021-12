Hozzáteszik, hogy a tatai és környékbeli iskolások mellett baráti társaságok és csapatok számára is remek kikapcsolódást nyújt a jégpálya a hét minden napján, de akár születésnapok, vagy zártkörű programok lebonyolítását is örömmel vállalják a szervezők. A helyszínen korcsolyabérlésre és élezésre is van lehetőség.