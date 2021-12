Az elmúlt hetekben a Tata-környéki vizes élőhelyek alkotta Ramsari Területen már közel 60 ezer, ezen belül a tatai Öreg-tavon 47 ezer vadlúd tartózkodott. A ludak többsége nagy lilik, a második legszámosabb faj a nyári lúd. A madártömegben 24 globálisan veszélyeztetett vörösnyakú lúd és öt kis lilik is feltűnt, de láttak már ritka vendég apácaludat, vörös és bütykös ásóludat is. A tavon napközben több ezer réce, sztyeppi és dankasirály is látható.